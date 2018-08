24 ago 2018

Hace dos días nos hicimos eco de la exclusiva de 'Lecturas' sobre la ruptura de Kiko Matamoros y Makoke Giaever. Una ruptura con la que ambos han puesto fin a 20 años de relación y sobre la que Kiko decidió sincerarse en el plató de 'Sálvame', donde aseguró que se trataba de una decisión basada en el desgaste y sin terceras persona por medio. Pues parece que esa sinceridad no ha convencido del todo a sus compañeros en 'Sálvame'.

Una noticia que caía por sorpresa en el plató del programa y que sus compañeros han analizado al milímetro este jueves en plató. Allí los compañeros de trabajo de Kiko Matamoros pusieron en entredicho los detalles sobre los que Kiko se desahogó en el programa. Algo que no ha sentado nada bien a Matamoros.

Y es que en pleno debate, Kiko Hernández recibía una llamada al móvil de Matamoros. Las únicas palabras que resonaron en el plató desde el altavoz fueron: "¡Iros a la mierda!". Tras su desahogo Matamoros colgó el teléfono. Todo sin tiempo a reaccionar y con la cara de los colaboradores 'desencajada' de lo que acababan de oír.

Casi al momento Hernández insistía al otro lado del teléfono pero los ánimos de Matamoros no se calmaron, y es que el tertuliano había estado atento a todo lo que se había hablado en el programa sobre él. Muy dolido Matamoros aseguró: "Estoy hasta los huevos ya de todo y no sé por qué dedico tanto tiempo a ese programa, a esa productora y a esa casa" y continuó: "Me ha molestado todo, vuestra actitud, porque se está haciendo daño a mucha gente. Pero os importa un carajo llevaros por delante a quien sea".

"No me abro en canal para que juguéis con mis sentimientos ni con mi verdad. No consiento que especuléis sobre mi situación. No me volvéis a tomar más el pelo en ese programa ni en ese canal" (...) "A ver si mis compañeros me dicen las cosas a la carita cuando esté allí", remató el tertuliano.

Pero parece que ni María Patiño ni tampoco Mila Ximénez se arrepienten de su postura sobre las informaciones que manejan contra Kiko Matamoros: "Nos hemos mantenido en silencio mucho tiempo y es lo que tienes que entender, porque hemos aguantado un matrimonio lleno de mentiras", han concluido.

