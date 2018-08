24 ago 2018

Sí, ya se puede considerar moda -aquí, todos los desnudos de este 2018-. Muy pocos famosos quedan este verano por subir a sus redes sociales una imagen absolutamente desnudos. Y, una de las que faltaban, Ruth Lorenzo, acaba de hacerlo con una instantánea de lo más sensual.

Bueno, en realidad son dos. Muy similares, pero dos. Al lado, tan solo se puede leer una frase en inglés: "Is it all a dream or am I just dreaming?" -¿Es todo un sueño o solo estoy soñando?-. Una pregunta, sin respuesta, y en la que serán los menos los que se hayan parado...

No es la primera vez que la cantante se muestra insinuante en las redes sociales. Pero, en ocasiones anteriores ya se ha mostrado en ropa interior. Ahora, da un paso más y se deja ver desnuda entre sábanas.

