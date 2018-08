25 ago 2018

Eva González no lo puede remediar, se le cae la baba con Cayetano. Y no es para menos. El pequeño cumplirá pronto los seis meses de vida y sus padres, la modelo y Cayetano Rivera, no pueden estar más orgullosos.

Muchas son las ocasiones en las que la modelo ha compartido tiernas imágenes de su vida diaria junto al bebé. Y ahora lo ha vuelto a hacer. Eva ha compartido una imagen de los pies del pequeño Cayetano y ha escrito: "Me como estos pies!!!!!".

Cayetano llegó al mundo el pasado 4 de marzo en un hospital de Sevilla. Desde entonces, el bebé ha colmado de felicidad a Eva González y al diestro. De hecho, la pareja ha disfrutado de uno de los veranos más especiales de su vida porque ha sido el primero como padres, y lo han pasado en las Islas Baleares.

