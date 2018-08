27 ago 2018

Están a punto de convertitrse en padres y ahora también de casarse. Cristian Toro y Susana Salmeron protagonizaron el momento más romántico del Mundial de Piragüismo. Fue al bajarase del podio, con la medalla en la mano, cuando cogió el micrófono y sorprendió a todos los presentes.

El piragüista, con anillo en la mano, pidió a su chica matrimonio ante la atenta mirada de todos. Ella, emocionada, se lanzó a los brazos de su futuro marido. "Desde que te conocí fué especial, sabía que cambiarías mi vida. Me has dado tanto en tan poco que sólo puedo darte las gracias por todo, por todo lo que me haces sentir, por darme lo más grande y por haberme hecho pasar uno de los momentos más emocionantes y felices de mi vida. Haces que todo cada día sea insuperable. Eres increíble. Te amo mi niño", ha escrito Susana en su cuenta de Instagram.

Pronto llegará a sus vidas Álex, el primer hijo de la pareja. Susana Salmerón ya se encuentra en la recta final del embarazo y está deseando ver la carita de su pequeño. La pareja, que lleva más de un año de relación, ha decidido formar un bonita familia y así lo están haciendo.

