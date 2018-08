27 ago 2018

Acostumbrados a la imagen pulcra y de traje de David Cantero, el presentador de Informativos Telecinco ha sorprendido a sus seguidores con una foto donde aparece con un look muy diferente al que nos tiene acostumbrados. Del traje, la camisa y la corbata a la camiseta, las gafas de sol y barba.

"Pronto habrá que pensar en rasurarse y cambiar el escenario de fondo... ¡Nos vemos en unos días!", escribía el periodista en su cuenta de Instagram. ha escrito el presentador junto a la foto. Una instantánea que ha cosechado 4445 'likes' hasta el momento.

"Con barba estás súper interesante. No te la quites"; "Nooooo. No te afeites. Te sienta genial la barba"; "Estás súper atractivo"; "No hace falta que te quites la barba"; "Guapo con barba o sin, un saludo". Los comentarios de sus seguidores no han tardado en llegar y todos coinciden en que la barba le queda muy bien a Cantero. Aunque en televisión se cuida mucho la imagen y la barba no está bien vista, ¿Nos sorprenderá con su look cuando vuelva a Mediaset?

