28 ago 2018

La Fundación Quiero Trabajo nació en Barcelona, en 2016, de la mano de tres mujeres: Sandra García-Sanjuán, Patricia Estany y Cucha Cabané, con un propósito: ayudar a mujeres, que se encuentran en riesgo de exclusión social, a conseguir un puesto de trabajo.

"Son mujeres que ya han conseguido una entrevista de trabajo y nuestra labor es ayudarlas a preparar esa cita, reforzando su autoestima y su confianza. Suelen llevar mochilas muy pesadas y no son conscientes de las cualidades que tienen", nos dice Patricia Estany, presidenta de la fundanción.

"Trabajamos con ellas en estilismo y hacemos un trabajo de 'coaching', para intentar sacar lo mejor de sus experiencias, para ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío", añade.

Corazón La semana pasada, ocho grandes voces femeninas se unieron en un concierto solidario 'Homenaje a las mujeres', celebrado en Marbella, con el propósito de recaudar fondos para que esta fundación pueda abrir en Madrid.

Cuca Cabané (vicepresidenta) stamos encantadas, porque el cartel es maravilloso. Son mujeres cantando para mujeres. En cuanto a la fundación, decirte que tenemos un porcentaje de éxito bárbaro, porque o de cada 10 mujeres que acuden a nosotras, consiguen su trabajo y eso nos llena de orgullo.

Bajo la dirección artística de Carlos Narea, Sole Giménez, Lamari de Chambao, Lorena Gómez, Marilia, Rosa López, Vicky Larraz, Aitana y Ana Guerra se juntaron en una noche "por y para las mujeres", con el objetivo de ayudar a muchas a conseguir un trabajo.

Corazón Hablamos con ellas minutos antes de dar comienzo su actuación en el marco del festival Starlite, un lugar tan irresistible, que no dudaron mucho en dar el sí para formar parte de este fantástico cartel de mujeres.

Sole Giménez Yo tardé dos segundos...

Lorena Gómez Yo, una centésima de segundo.

Vicky Larraz Yo no esperé a que terminara la frase (risas).

Marilia Me pareció una iniciativa muy bonita. Además, me encantó la idea de compartir escenario con mujeres tan valientes y tan distintas.

Rosa López Ha sido la excusa perfecta para poder estar aquí.

Aitana Ocaña En cuanto nos lo pidieron, dijimos que sí.

Ana Guerra Enseguida nos apuntamos, porque, aparte de lo bonito que supone colaborar en un evento benéfico, este es uno de los festivales más importantes de España.

Ana García Lozano con Lorena Gómez, Vicky Larraz y Marilia. pinit

Corazón ¿Han tenido que enfrentarse, alguna vez, a una entrevista de trabajo?

Rosa López No, porque, desgraciadamente, yo he tenido mucha suerte en la vida y, gracias a Dios, ahora tengo una carrera, pero al no tener estudios, no pude tener buenas entrevistas de trabajo. Llevo desde los 13 años cantando, trabajando en lo que pudiera para ayudar a mi familia. Una entrevista de trabajo, para mí, entonces, era tan ajeno como una nave espacial (risas).

Sole Giménez No, yo no he vivido esa situación, porque hace mucho que me dedico a esto en cuerpo y alma.

Marilia Es que, al elegir la música, hemos sido muy afortunadas, porque descubres que eres, de alguna manera, tu propio jefe. Yo valoro mucho este regalo que nos da nuestra profesión.

C. Estamos viviendo un tiempo en el que la mujer está conquistando terreno a marchas aceleradas y cobrando un protagonismo, hasta ahora, inédito. ¿Esto ya no hay quien lo pare? ¿No hay marcha atrás?

Lorena Gómez Mi última canción, Indomable e imparable, es un tema que habla, precisamente, de eso. De la mujer que ya no mira atrás.

Marilia Es imparable, porque cuando empiezas a ver cómo son las cosas de verdad, es como si te quitaran una venda. Y creo que todos tenemos algo que aprender de ese desequilibrio entre sexos. La mujer ha sido, históricamente, perseguida y menospreciada por cualidades que en un hombre eran halagadas y eso todavía lo tenemos como lastre.

Sole Giménez Yo lo veo fantástico, pero me da miedo que responda a una moda. Quiero pensar que no, porque lo que estamos pidiendo es justo. No es un movimiento político ni está escorado a ninguna parte. Es algo que se nos ha negado ancestralmente y ya toca, pero no olvidemos que son milenios de preponderancia de lo masculino y hay una tendencia y una evolución que nos lo ponen difícil. También hay que recordar que Occidente es una parte pequeña del mundo y las mujeres, en otros lugares, tienen todavía muchas dificultades. Nosotras somos como las 'avanzadoras'.

Aitana Ocaña Poco a poco, hay cosas que se van consiguiendo, pero todavía queda mucho por conquistar.

Ana Guerra Es que tiene que ser una lucha constante. Lo bonito que está pasando ahora es la unión que estamos teniendo entre nosotras.

C. Al hilo de esto, ¿cómo les suena, cuando alguien dice de nosotras que somos nuestras peores enemigas?

Lorena Gómez A veces, sí lo somos. Y creo que podemos crecer mucho más si, entre nosotras, nos ayudamos.

Vicky Larraz Me da mucha rabia, porque creo que, en cierto modo, es verdad y yo soy partidaria de que, aunque suene a cliché: la unión hace la fuerza, porque somos madres, amigas, hermanas.

Aitana Ocaña A mí me suena mal pero, antes, quizás, era así y te pongo un ejemplo: tienes un novio y lo dejas y, de repente, te enteras de que una chica se ha liado con él. ¿Qué es lo primero que piensas? Que es una bruja, y da rabia pensar: "¿Por qué tengo esta reflexión, si al fin y al cabo esa mujer es libre para hacer lo que quiera?".

Marilia Nos han educado, desde pequeñas, a vernos con una severidad mayor. Somos duras con nosotras y con las demás, pero las cosas han cambiado y estamos aprendiendo a tratarnos con más cariño.

Me da miedo que este movimiento feminista sea una moda" sole giménez

C. Si tuvieran que brindarle la actuación de esta noche a una mujer, ¿a quién sería?

Rosa López A mí, la primera mujer luchadora que se me viene a la cabeza, es mi madre.

Lorena Gómez Yo también se lo dedicaría a mi madre, que ha sido muy trabajadora. Me hubiera gustado haberle dado un pasado mejor, con una varita mágica.

Vicky Larraz Yo se lo dedicaría a todas las madres, porque ponen siempre por delante el bienestar de sus hijos y creo que esa es una labor muy difícil.

Marilia Yo, a todas las mujeres que sienten que en este momento tienen muchos obstáculos, para que confíen en ellas.

Sole Giménez Yo, esta noche, se la dedicaría a Aretha Franklin, porque ella también fue una gran 'avanzadora'.

Ana Guerra Yo, a Aretha Franklin.

Aitana Ocaña Claro, a Aretha.

Dejamos a estas mujeres artistas que comiencen ese gran concierto solidario. Se inicia con el anuncio de un acuerdo entre la Fundación Starlite y la Fundación Scholas Ocurrentes del Papa Francisco para celebrar, el próximo año, un concierto por la paz, "para que los jóvenes escuchen, no el ruido de las bombas, sino la música que lleva a la armonía y la paz", según su presidente, José María del Corral. Como símbolo de ello, todas las invitadas al homenaje plantaron un olivo, porque según el Papa Francisco, es la mujer, la que sigue llevando adelante los grandes cambios sociales.

