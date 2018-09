4 sep 2018

A todos nos ha pasado alguna vez. El programa 'Sálvame' siempre está en el punto más álgido en las redes sociales debido a los temas que tratan diariamente. No obstante, el sábado pasado, 1 de septiembre, el Twitter de 'Sábado Deluxe' se convirtió en viral y no precisamente por algo bueno.

Al parecer, el encargado de llevar la red social del programa, cometió una falta de ortografía que no se olvidará durante mucho tiempo: escribió "hierno" en vez de yerno, que es la manera correcta de escribirlo, según la Real Academia Española.

La cuenta oficial de 'Sábado Deluxe' comete un error ortográfico y se convierte ne viral. pinit

"Maite Galdeano afirma que Alejandro Albalá no es lo que busca como hierno ¿A vosotros so gusta?", se escribía en el perfil de 'Sábado Deluxe'. En seguida, miles de seguidores del perfil, se dieron cuenta de la grave falta ortográfica y en seguida se convirtió en viral.

"No se por qué, pero no me sorprende en exceso esa patada al diccionario en esta cuenta...pero telita", "Dime que lo de hierno es broma", escribían alguno de sus seguidores.

