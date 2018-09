7 sep 2018

Compartir en google plus

Un embarazo es un momento de felicidad aunque por desgracia, para Paola Caruso no está siendo así. La exconcursante de 'Supervivientes 2017' mostraba en redes su tristeza al dar la noticia de ser abandonada por el padre de su hijo al conocer que iba a ser padre.

La italiana ha concedido una entrevista a la revista 'Chi Magazine', donde asegura no encontrarse en buenas condiciones: "Cuando me di cuenta que estaba embarazada, inmediatamente le dije a mi pareja y él estaba en el séptimo cielo. Vivimos juntos en su casa, todo fue perfecto, luego durante el verano se fue sin decir nada y me envió a los carabinieri y a su hermana para echarme de la casa", relató Paola Caruso. Nuestro hijo se llamará como su padre, el que se fue y nos dejó", explicaba.

Paola Caruso se hizo famosa en españa por participar en uno de los 'realities' más duros de supervivencia. Su relación amorosa dentro de la isla con Iván González, dio mucho que hablar en el plató aunque después, la italiana desapareció de la pantalla. Gracias a las fotos que ha colgado en sus redes sociales, se puede observar que la italiana se ha sometido a más de una operación estética en la cara, pues sus rasgos faciales han cambiado bastante desde su concurso.

Más noticias de Famosas embarazadas

- Elena Furiase: "Mi hijo no se llamará Antonio"

- Daniel Craig y Rachel Weisz, padres de su primera hija en común

- Lily Aldridge, embarazada por segunda vez

¿Sabías que Luis Cepeda es Capricornio? Consulta su horóscopo