13 sep 2018

Willy Toledo ha sido dejado en libertad sin fianza después de pasa la noche en el calabozo. A su salida, el actor ha hablado con los medios de comunicación y ha expresado que todo le parece "tercermundista. Estoy haciendo lo que tengo que hacer, que es llamar la atención"

"No he declarado nada, me he limitado a remitirme a un escrito que habíamos presentado hace meses en el que pone que no he cometido ningún delito y que por tanto no considero que fuera necesario que me presentara ante ningún juez ni ningún fiscal", ha revelado.

Respecto a su caso, asegura: "Puede ser que archive la causa, puede ser que vayamos a juicio, porque esto ha sido una vista previa para tomar declaraciones a la acusación y la defensa".

A la entrada del juzgado, Toledo ha gritado "tendría usted que desaparecer de la faz de la tierra", un comentario que según el actor ha dirigido a todos los "fascistas".

