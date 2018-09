16 sep 2018 Carlos gonzález

Es muy probable que los 'millennials' no tengan ni idea de quien hablamos. Así que empezaremos aclarándoselo: este señor fue un músico muy famoso en los 90. Además, se casó con una persona mucho más recordada: Whitney Houston. Juntos se convirtieron en una de las parejas más importantes de la época, algo así como Beyoncé y Jay-Z. Pero en versión chunga: lo que empezó como un cuento de hadas acabó en un infierno de drogas, infidelidades y malos tratos.

Whitney Houston, que entonces ya estaba divorciada de Brown, apareció muerta en la bañera con solo 48 años. La autopsia determinó que había sido un infarto. También que poco antes había consumido cocaína y en su cuerpo hallaron restos de cuatro drogas más. Tres años después, en otra bañera, encontraron a Bobbi Kristina Brown, hija única de la pareja. Estaba en coma y no se volvió a despertar. Murió a los 22 años y parece que el alcohol y la drogas tuvieron mucho que ver.

No hubo incidentes violentos entre Whitney y yo"

Con estos antecedentes, quizá no sea sensato ponerse a revolver el pasado en público. Aunque Bobby Brown no opina lo mismo y ha querido contar su versión de la historia con una miniserie de dos episodios. La promoción empezó mal. El cantante concedió una complicada rueda de prensa justo en el mismo hotel donde Houston apareció muerta. "Lo que la gente no entiende es que muchas de las cosas que cuentan de mí son falsas", dijo. Y desmintió uno de los aspectos más polémicos de su pasado: "No hubo incidentes violentos entre Whitney y yo".

Cuando un periodista le recordó una llamada de Whitney a la policía en la que denunciaba esos hechos, él respondió: "No existe esa llamada. Estás completamente equivocado". Olvidaba que, además de la llamada hubo un juicio, al que su mujer se presentó con una mejilla morada, y que él emitió un comunicado en el que decía sentirse muy "arrepentido". Y lo peor de todo: olvidaba también que en el pasado ya reconoció que había pegado a su ex. Fue, según dijo, solo una vez y por culpa de las drogas.

Ahora, hemos sabido por la serie que él tuvo un lío con Janet Jackson, mientras ella estaba prometida con el bailarín René Elizondo Jr. Aunque la cosa también acabó mal y después de una discusión, Brown la echó de su habitación de hotel y Janet se quedó desnuda en el pasillo.

Y más revelaciones de la serie: Houston mantuvo una relación sentimental con su gran amiga Robyn Crawford, alguien a quien Brown no podía soportar e incluso en cierta ocasión tiró al suelo el plato del que ella estaba comiendo y la echó de casa. Él, por su parte, siguió con Kim Ward, su anterior pareja, cuando ya había empezado con Whitney y después de comprometerse. Ambas mujeres se quedaron embarazadas al mismo tiempo: Whitney perdió el niño, mientras que el de Kim sí nació.

Aunque quizá la acusación más dura tenga que ver de nuevo con las drogas: Brown, después de consumir, cayó al suelo y empezó a sufrir convulsiones. Houston, en lugar de llamar a una ambulancia, le dejó tirado como un perro.

