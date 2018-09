16 sep 2018

Javier Cárdenas acaba de hacer frente a uno de los momentos más difíciles de su vida: la muerte de su padre. El presentador anunciaba la triste noticia a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje de despedida y una fotografía en su honor.

"Ya sabéis que no soy de publicar temas muy personales pero hay amig@s que desearan despedirse de mi padre. Y deciros que cuando era pequeño admiraba a mi padre. Luego llega la adolescencia y hay un desapego y te alejas. Crees que un padre o una madre duran para siempre", comienza escribiendo el presentador.

"Pero por fortuna te haces mayor y valoras la inmensa suerte de tener como padre a un hombre tan bueno. Y doy gracias a la vida de poder haber tenido una relación tan estrecha con él estos años. De habernos dado tanto amor. No imagináis lo que echaré de menos esas llamadas que me hacía para darme ánimos y Cariño. Para explicarme sus sentimientos cuando vine al mundo, en definitiva, para decirme sin parar lo mucho que me quería".

"No imagináis el vacío que me queda y os animo a decirles a vuestros padres día tras día lo que sentís por ellos. Para que cuando llegue el día os sintáis en paz. Se va mi AMIGO más que mi padre. Trabajador, honesto, incansable, guapo a rabiar y sobre todo buena persona. Muy muy buena persona. Te amo papá. Te llevo en mi alma GUAPO!", concluye Cárdenas en su despedida.

Una publicación que se ha llenado de mensajes de ánimo y cariño para el presentador en estos duros momentos.

