22 sep 2018

No es la primera vez que Tamara Gorro se desnuda en Instagram como ya han hecho otros famosos, pero sí la primera vez que lo ha hecho de esta manera.

La 'influencer' ha sorprendido a todos al compartir en su cuenta de Instagram una impactante imagen en la que aparece completamente desnuda ante el mundo. Normalmente los desnudos de los que ha presumido anteriormente han sido en sitios privados, no como esta vez, que ha sido fotografiada al aire libre sin ningún tipo de tela que la tape.

En el texto que acompaña la imagen, la cual ha sido muy aplaudida por sus seguidores, Tamara ha querido mostrarse tal y como es: "MUJER EN LIBERTAD. Me desnudo porque quiero. Me desnudo porque no hago daño a nadie. Me desnudo porque no soy diferente. Me desnudo porque soy libre".

La imagen del impactante desnudo de Tamara Gorro. pinit

