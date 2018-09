28 sep 2018

Fue toda una sorpresa. También para la protagonista. Lucía Villalón estaba haciendo una entrevista al jugador de baloncesto Shaquille O'Neal cuando de pronto, éste le pidió matrimonio. La situación fue tan cómica que hasta la propia periodista lo ha colgado en las redes sociales y gracias a ella nos hemos enterado de esta peculiar petición de mano.

“Tengo una buena vida y quiero casarme con una de mis analistas favoritas de Univisión. Ella sabe quien es. Tiene 30 años y no tiene ni novio ni hijos”, decía Shaquille O'Neal a la cámara. De fondo se escuchaba riéndose a Villalón, a quien no se le conoce novio desde su ruptura con el jugador de fútbol Chicharito.

El exjugador de baloncesto continuó y sorprendió sacando un anillo y diciendo: “Te amo, i love you. ¿Te casarías conmigo?”. La periodista respondió que creía que el anillo era muy grande. “Puedo hacerlo más pequeño”, replicaba el deportista. Según contaba Villalón, no tuvo más remedio que decirle que sí. Y aunque todo se trataba de una broma, ahí queda la imagen para la posteridad. Seguro que es una entrevista que no olvidará jamás.

