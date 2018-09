30 sep 2018

Los que ya tenemos unos años, comenzamos admirando a Juanma López Iturriaga como jugador de baloncesto. Recordemos que, además de ser uno de los integrantes del equipo nacional que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en 1984, fue 90 veces internacional con la selección española.

Para los más jóvenes, Juanma es un tipo simpático, exjugador de baloncesto, comentarista deportivo, conductor de distintos espacios televisivos y, sobre todo, presentador de un programa emblemático que, todavía hoy, se emite cada 28 de diciembre: 'Inocente, Inocente'.

Corazón Yo, que trabajé como coordinadora en ese programa, hace unos cuantos años, todavía no sé cómo aterrizó en él.

Juanma López Iturriaga Pues estamos hablando del año 1993. Yo llegué, no por enchufe, pero la verdad es que tenía muchos amigos en la productora, con lo cual, el estar cerca, imagino que ayudó un poquito. Supongo que, además, me elegirían porque daba el perfil, un poco gamberro, que se buscaba… Al fin y al cabo, se trataba de tomar el pelo, de buena forma, a gente famosa. Lo cierto es que han pasado ya 25 años y siempre agradezco el haber tenido la oportunidad, no solo de presentarlo, sino de relacionarme con un programa que supo muy bien dar un giro y no quedarse solo en ser un espacio televisivo, creando una fundación y haciendo un trabajo solidario descomunal.

C. ¿'Inocente, Inocente' cambió su vida?

J.L.I. Tanto como cambiarla no lo sé, porque, de hecho, una de las conferencias que suelo dar es sobre el cambio y la reinvención. Mi vida ha sido diferente a como la había imaginado, porque me he ido por vericuetos que no esperaba. El Inocente me dio mucha popularidad de ‘buena calidad’, porque es estupendo estar asociado a una marca así. Fíjate que aparecemos una vez al año y, habiendo vivido una crisis tremenda, es impresionante la capacidad de generar ayuda que tiene, todavía, esta gala. Cada año pensaba: "Con lo que estamos pasando, este año bajará la recaudación, seguro". Y no, ¡qué va!... Eso habla muy bien de la confianza que tiene la gente en nosotros. Hay miles de personas que, estén como estén, siempre guardan un poquito para el 28 de diciembre.

C. Es, además, padrino y colaborador de la Asociación infantil oncológica de Madrid (ASION), que ayuda a mejorar la calidad de vida de niños con secuelas causadas por el cáncer.

J.L.I. Con la gala anual de Inocente, se recauda dinero que se dona a proyectos que hayan llamado la atención. Además, tenemos muchos encuentros con asociaciones con las que terminas relacionándote. En el caso de ASION, me llegó por parte de una amiga que llevaba tiempo con ellos. Cuando me dan las gracias por colaborar, solo puedo decir: "¡Qué menos!". Suelo ayudar apoyando en las redes sociales, una vez al año hay una cena que presento y con actos puntuales en los que colaboro. Como conoces el trabajo y la fuerza que tienen, las situaciones tan complicadas que viven y el ánimo con que las afrontan, más que darme las gracias a mí, tengo que darlas yo, porque se te quita la tontería. Pensar en estos niños con cáncer, que están tanto tiempo en los hospitales y todo el descontrol que supone… Porque tú y yo hemos vivido el mini descoloque vital que supuso tener un hijo prematuro que, como todo fue bien, duró un espacio corto de tiempo, pero imagina lo que pueden llegar a prolongarse, a veces, algunos de estos procesos… Es terrorífico, así que, ¡qué menos que echar una mano! Yo, cuando puedo, intento colaborar, pero casi de una forma egoísta, porque lo que te reporta conocer a estos niños, es increíble… Por un lado, se te rompe el corazón viendo a chavales enfermos, pero, por otro, es admirable la entereza de ellos, de sus padres, de sus familias…La vida, a veces, nos pone a prueba y el ser humano tiene una capacidad de superación asombrosa...

Mi vida ha sido muy diferente a como me había imaginado"

C. Es amigo del comité español de UNICEF. Y le he visto haciendo campaña para explicar en qué consiste el testamento solidario.

J.L.I. Desde hace cuatro años, soy una de las caras de esa campaña de captación de fondos. Se trata de que la gente haga testamento y sepa que puede donar lo que quiera, parte de su herencia, joyas, dinero… Conceptualmente, me parece que es muy bueno, porque se acaba una vida, pero posibilitas vidas mejores a muchos chavales. Está mejorando, porque hay 25 ONG que lo promueven pero, en comparación con lo que se recauda en otros países, aquí vamos mal y es raro, porque cuando hablamos de solidaridad, en España solemos estar a la cabeza, pero también es cierto que tenemos una mentalidad que rechaza todo aquello relacionado con la muerte. La prueba la tienes en que solo un 40% de la gente tiene hecho el testamento.

C. ¿Fue con UNICEF con quien estuvo en Liberia?

J.L.I. Sí, fue una experiencia durita, porque entras en contacto con la pobreza extrema. Todos sabemos que tenemos miseria cerca, pero aquello es inimaginable desde nuestra mentalidad occidental. Yo he cambiado mi visión, porque una de las cosas que me reconfortó mucho es que vi casos puntuales de niños pequeños que, desde una desnutrición extrema, en tres meses, tomando una pasta alimenticia, estaban rollizos y sonrientes. Por eso, desde ese viaje, le pongo cara a la ayuda, porque me acuerdo de los chavales que conocí allí.

C. O sea, que con una pequeña aportación se llega a cambiar la vida de un niño... Ese es un mensaje que conviene dar en esta época en la que hemos conocido tantos casos desafortunados de fraude en temas solidarios.

J.L.I. Yo ahora, si dono 10 euros no sé dónde van, pero en mi cabeza están esos niños. Y, cuando puedes visualizar para lo que va a servir ese dinero, tu recompensa es mucho mayor. Necesitamos ver la utilidad que se da. Eso es algo que la Fundación Inocente ha hecho muy bien, informando a dónde va a parar cada euro recaudado.

Juanma López Iturriaga y Ana García Lozano posan juntos durante la entrevista. pinit

C. En Liberia es muy preocupante, también, el tema de las adolescentes que han sufrido abuso sexual...

J.L.I. No lo sabes bien. Conocí a una chica de 16 años con un historial escalofriante. Pero lo bueno es que, junto con otras chicas, había creado un grupo que acudía a colegios para dar charlas sobre sus casos a otras niñas. Eso supone un cambio de chip tremendo, porque pasa de ser víctima a servir de ayuda. Liberia está dejado de la mano de Dios. Es un país azotado por dos crisis de ébola tremendas, guerra civil, no tienen recursos naturales llamativos...

C. Cuando uno va allí, ¿qué se trae en la maleta?

J.L.I. De entrada, la consciencia, que ya tenía antes, pero después de un viaje así, más. Te haces consciente de la suerte inicial de determinadas vidas, porque te das cuenta de lo diferente que es nacer en un sitio, o hacerlo 500 kilómetros más abajo. Así que vuelves a España con el propósito de intentar no olvidar nunca lo afortunados que somos, si nos comparamos con personas que no tienen ni la alimentación ni la supervivencia aseguradas...

C. Los que tenemos hijos no podemos dejar de pensar si será posible dejarles un mundo mejor que el que nosotros encontramos.

J.L.I. Hace unos días, tuve una larga discusión con mi mujer sobre esto. Ella está muy preocupada por temas como el medio ambiente, los plásticos… Pero yo diría que, en líneas generales, el mundo ha mejorado en muchas cosas. Ahora, con los medios, estamos sobrepasados de información y siempre vende más una noticia negativa que una positiva, pero quiero pensar que sí vamos a dejarles un mundo mejor.

