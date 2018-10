1 oct 2018

Patricia Aguilar, la joven española que fue secuestrada por una secta en Perú, ha hablado por primera vez en su canal de Youtube. Fue raptada por Félix Steven Manrique, que abusó de ella cuando solo tenía 16 años.

Aun es pronto para que Patricia comparezca en algún programa de televisión ya que todavía no se siente "preparada" y su psicólogo no se lo recomienda: "Sería dar un paso atrás", asegura. Sin embargo, sí ha querido hablar de su secuestrador en su canal de Youtube.

"No puede salir bajo ningún concepto, porque todas las mujeres están peligro. En el caso de que él salga no es que haya riesgo de fuga, es que va a desaparecer y no va a volver. No pueden dejarlo libre", asegura. Patricia tiene un bebé de su secuestrador y no ha pasado la oportunidad de agradecer todo el apoyo que ha recibido.

Con al finalidad de que el secuestrador sea condenado, ha asegurado que "la policía tiene pruebas, hemos aportado un montón de cosas", concluía.