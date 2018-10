1 oct 2018

La sexta edición de 'Gran Hermano VIP' está que arde. Después de que expulsaran a Chabelita la primera semana, y que metieran, al que entonces era su novio, dentro de la casa de Guadalix e hiciera, además, 'edredoning' con Techi, ahora la pelea se encuentra en el plato de televisión.

Las protagonistas son Sofía Suescun y Belén Esteban. La ganadora de 'Supervivientes 2018' se sentaba por primera vez en un plato de televisión con la exmujer de su actual novio, Alejandro Albalá. Desde el primer momento, los rifirrafes no cesaron y ambas se reprocharon sus diferentes formas de ganarse la vida.

Sofía acusaba a Chabelita de ir de bolos y esta le reprochaba hacer entrevistas. Belén Esteban lejos de poner calma, contestó, aumentando la polémica: "Aquí hemos hablado todos de nuestras vidas", afirmaba. En ese momento, Sofía echó a llorar, ya que entendió que la colaboradora se había referido a su padre: "No puedes ir por ahí. No puedes ser tan rastrera".

Por su parte, Chabelita quiso poner calma, alegando que: "Has hablado mal de mí, te has hecho entrevistas hablando de mí y yo siempre te he respetado. Yo lo superé hace un año. Deseo que seáis felices pero que no me nombréis", concluía.

