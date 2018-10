2 oct 2018

Luis Cepeda deja Twitter. Así lo ha anunciado el cantante este lunes en dicha red social. Una decisión que el 'extriunfito' ha tomado como respuesta a los cientos de comentarios negativos que ha estado recibiendo en los últimos días a manos de sus 'haters'.

Cepeda ha anunciado su decisión con un último 'tuit' en el que escribe: "Creo que voy a dejar twitter un tiempo... demasiado odio gratuito. No se puede decir nada para tu gente sin que la mitad de respuestas sea odio. Un día en OT escribí que lo que más miedo me daba era la gente mala, pero mala a niveles que ya no entiendo. Nos vemos en la gira".

Creo que voy a dejar twitter un tiempo... demasiado odio gratuito. No se puede decir nada para tu gente sin que la mitad de respuestas sea odio. Un día en OT escribí que lo que más miedo me daba era la gente mala, pero mala a niveles que ya no entiendo. Nos vemos en la gira — Luis Cepeda (@cepedaoficial) 1 de octubre de 2018

Un mensaje con el que el cantante ha querido zanjar la polémica de uno de sus 'tuits' recientes. Una publicación que Cepeda compartía el pasado domingo y en la que se quejaba por lo que le habían cobrado en un restaurante por comer dos sándwiches veganos. Unos sándwiches que de veganos no tenían nada, y es que eran de atún y veganesa y otro de salmón y rúcula.

Así va España, intentas comer sano un día en plan vegano mainstream glover guay hipster y aún me duele el puñal. pic.twitter.com/UsS1qK4x2j — Luis Cepeda (@cepedaoficial) 30 de septiembre de 2018

"Así va España, intentas comer sano un día en plan vegano mainstream glover guay hipster y aún me duele el puñal", escribía el cantante en dicha publicación en la que se veía una fotografía de los dos sándwiches y del precio. Pero el 'tuit' no tardó en llenarse de comentarios negativos, a los que el propio Cepeda respondía este lunes: "Bueno, siguiendo la costumbre voy a dar explicaciones y disculparme por hacer una crítica desde el humor hacia una empresa de transporte. Gente, ¡sé hacerme un sándwich, de verdad! ¡No los compro a 17 euros! También uso retóricas y frases hechas para referirme a un colectivo que sí lo hace. Siento que mi humor a veces sea difícil de entender. Y sobre todo pido perdón a todos los atunes y salmones del mundo por haber pensado que son legumbres. Y ahora me voy a sentar a ver cómo me cae otra ola de mierda por este post, que realmente me divierte. Besitos", escribía el cantante.

Un mensaje que nuevamente se ha llenado de críticas y tras el que Cepeda ha decidido lanzar su anuncio de que dejará la red social.

¿Será esta una decisión definitiva? Sus fans tendrán que esperar para comprobarlo.

