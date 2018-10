3 oct 2018

Twitter arde por Torito. El reportero lanzó una encuesta en dicha red social para saber si sus seguidores estaban a favor o en contra de la gestación subrogada. En cuestión de minutos comenzó la polémica.

Eso fue una puerta abierta a las críticas e insultos hacia la familia de Torito y, cansado, decidió emprender medidas legales. Pero la historia no termina ahí, pues han sido varios los que han rescatado un vídeo del reportero en el que dice unas palabras de dudoso gusto.

Fue durante el programa de 2017, en '¡Qué tiempo tan feliz!'. Entonces explica que "no hay nombre todavía" para su hijo, nacido por gestación subrogada, pero "como no hay, le podría llamar 'Altagama' porque me ha costado como un coche de alta gama".

La gestación subrogada es esto. Comprarte un hijo y decir que vas a llamarlo "Alta Gama" por lo caro que te ha costado. Repugnante es poco @toritoquiquepic.twitter.com/pj9VJ1Wy3i — CeяvantesFAQs FEM (@CervantesFAQs) 30 de septiembre de 2018

