8 oct 2018

Robbie Williams ha confesado que ha tenido que contratar un equipo de expertos para que gestionen su cuenta de Twitter. Una decisión que el cantante de 44 años tuvo que tomar para hacer frente a la gran cantidad de comentarios negativos que recibe diariamente.

Una información que ha revelado a través del periódico The Sun, donde ha asegurado: "He tenido que largarme de las redes sociales, ya no leo lo que se dice de mí en Twitter y en esos sitios. El amor que puedes recibir es masivo en ocasiones, pero los niveles de odio que se manejan ahí son incluso mayores y tienes la sensación de que el mundo se está acabando. Creo que si la mitad del país me odia, en las redes sociales deben ser como 50 millones de personas", ha expresado con preocupación Robbie Williams.

"Es que estamos hablando de un montón de gente que tiene acceso directo a ti, se acaba metiendo en tu cabeza y te hacen sentir fatal", ha sentenciado el cantante para el conocido diario británico.

