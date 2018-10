9 oct 2018

Melissa Gentz, una estudiante brasileña de 22 años, sufrió una brutal paliza a manos de su ya expareja, el famoso el piloto de motocross Erick Bretz. El motivo, según ha relatado la joven, fue por compartir en Instagram una imagen en la que mostraba "demasiado escote".

Ahora, ella ha dado un paso al frente y ha compartido de nuevo esa imagen y otra en la que muestra las secuelas de los golpes que recibió a manos del conocido motorista. Al parecer, él la tiró al suelo, la intentó estrangular con las piernas, le golpeó con una botella y le tiró del pelo. Tras ser detenido por ello, Bretz fue puesto en libertad más tarde tras pagar una fianza de 50.000 euros y con la prohibición de acercarse a ella.

"Vuelvo a publicar esta foto porque mi ex la eliminó, dijo que las chicas que tienen novio no deberían poner fotos en las que muestren el escote. Os pido a todas las mujeres que tengáis el coraje de poner fin a las relaciones violentas como la mía. Todo comenzó con quejas por mis fotos en Instagram y luego por los mensajes que recibí. Un día me agarró el pelo y me dijo que tenía que recordar que yo era la mujer en esa relación", escribió la joven.

