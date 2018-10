12 oct 2018

Murió sin que la gente la conociera. La habían escuchado muchos en todo el mundo, pero solo su marido, sus hijas y algunos familiares cercanos la conocían de verdad. Porque Caballé no hacia vida social. Era más bien austera y sacrificó mucho tiempo estudiando y dedicada a su faceta solidaria en Unicef, Unesco... Ella misma decía que, haber topado con esa dura realidad, le había influido en su personalidad solitaria y solidaria.

Un tumor la apartó más de una década de la ópera, pero pudo regresar a tiempo para despedirse, aunque tenía claro que no moriría sobre el escenario. No tuvo reparos en reconocer, públicamente, que no era partidaria del 'procés', por eso sus líderes no estuvieron presentes este lunes en su último adiós. Una despedida silenciosa. Aquejada de un problema de vesícula, su voz se apagó en un hospital modernista declarado bien de interés cultural, en plena capital catalana, a los 85 años de edad.

Caballé será inmortal para todos gracias a 'Barcelona'

Poco o nada se había sabido de ella desde que la Justicia, en 2015, la condenó por fraude fiscal a pagar unos 250.000 euros y seis meses de cárcel. Se sabía una diva, aunque no presumiera de ello. La Callas la nombró su sustituta, un cargo que se tomó demasiado en serio.

Y como la ópera no es un género popular, Caballé será inmortal para todos gracias a 'Barcelona', el himno olímpico que Freddy Mercury se empeñó en cantar con ella en los Juegos de 1992. Ese día, Caballé alcanzó la gloria -y no operística-. DEP.

