13 oct 2018

"No pude dar el máximo por no aceptar que soy gay". Esta confesión del judoca Marc Fortuny esconde mucho más que la última salida del armario de un deportistas de élite. Detrás de ella se entrevee lo complicado que es, para alguien que se dedica a la práctica deportiva, confesar públicamente la homosexualidad.

"Tuve que salir del deporte de élite porque no terminaba de estar bien, y necesitaba un parón para reflexionar y dar un paso adelante en el ámbito más personal", añade, antes de revelar que, al ser el judo una disciplina de contacto donde hay invasión en el terreno del otro, se sentía violento.

Antes que Marc, otros tuvieron el valor de dar el paso, aún a sabiendas de que podía haber rechazo en el sector -y entre los seguidores-. Durante mucho tiempo, Liam Davis fue el único futbolista de la Premier League que reconoció, abiertamente, ser gay. Y uno de los casos más recientes, fue el del waterpolista español Víctor Gutiérrez. "Hablo como deportista gay", dijo en mayo de 2016.

Dos años antes, Ian Thorpe, uno de los nadadores más laureados de la historia, se sentó en televisión y lo contó: "No soy heterosexual. Y esto es algo que, hasta hace poco, no he me encontraba cómodo contándoselo a las personas cercanas a mí". El baloncesto también tiene su caso. Ese 2014, Jason Collins era claro: "Soy un jugador de la NBA de 34 años, soy negro y soy gay".

Sí, ahora parece más fácil, en una sociedad que lo ha normalizado -bueno, siempre hay obtusos de mente-, pero cuando Martina Navratilova lo contó, en la década de los 80, no fue agradable. Ella siempre dice que aquella confesión la hizo "mejor tenista", pero tampoco ha escondido nunca el calvario que le hizo pasar su padrastro por su condición sexual.

Y si queremos un caso extremo, está el de Bruce -hoy Caitlyn- Jenner. El padre de las modelos Kendall y Kylie Jenner se atrevió a confesar a su familia sus deseos de cambiarse de sexo en 2015. Para los despistados, aquel joven Bruce de pelo frondoso, fue oro olímpico en decatlón en Montreal 1976.

Más noticias relacionadas...

- Barry Manilow sale del armario a los 73 años

- Epi y Blas salen del armario

- Un concejal del PP sale del armario en 'First Dates'