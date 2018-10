14 oct 2018

Rodrigo Alves, más conocido como el 'Ken humano' ha sido arrestado en Berlín mientras caminaba por la calle grabando un episodio del programa alemán de 'Gran Hermano'. En ese momento fue interceptado por las autoridades, quienes acabaron por detenerle después de comprobar que su fotografía del pasaporte nada tenía que ver con su cara real.

Y es que Rodrigo Alves ha transformado tanto su rostro con cirugías estéticas, que actualmente está irreconocible en comparación con su anterior rostro. Algo por lo que la policía ha acabando arrestándolo, ya que no pudieron corroborar que se tratase de la misma persona que la del pasaporte.

Lo más llamativo de todo es que Alves se ha tomado el arresto con humor y de hecho ha explicado lo sucedido: "Ellos querían verificar que tuviéramos permiso del cónsul local en Berlín para grabar en las calles. Teníamos todos los papeles en orden, pero me detuvieron porque accidentalmente había llevado mi viejo pasaporte vencido y no el nuevo. No fue posible para la policía verificar mi identidad porque luzco muy diferente ahora en comparación con la foto. Una persona debió traer un escaneo de mi nuevo pasaporte para que me dejen en libertad", ha contado.

Y es que la estrella de la televisión confesó que ha llegado a gastarse más de 668.000 dólares en operaciones estéticas a lo largo de todos estos años. ¿Su propósito? "mantenerse eternamente joven y parecerse al novio de la muñeca Barbie", según ha revelado el 'Daily Mail'.

