15 oct 2018

No ha pasado un mes desde que Jessica Simpson anunciara que estaba embarazada de nuevo y, ahora, ha realizado unas declaraciones que han dejado a más de uno sorprendido. Sí, porque asegura que no entraba en sus planes concebir un nuevo bebé y que no sabe cómo ha podido pasar...

Ha sido en una entrevista con 'Entertainment Tonight' donde ha realizado unas declaraciones que no han pasado desapercibidas. "La verdad es que sí que habíamos pensado en tener otro bebé, pero no entiendo cómo ha podido ocurrir tan pronto y así de repente", comienzan esas sorprendentes palabras de Jessica.

Nos encanta 'practicar' en la cama"

"Evidentemente, nos encanta 'practicar' en la cama, pero ese mes concreto no habíamos tenido la oportunidad de practicar demasiado. No sé, tendré que averiguar cómo ha pasado, puede que este bebé sea fruto de un milagro", continúa.

Además, habla de cómo se lo han tomado sus hijos: "Están muy entusiasmados porque a ellos solo les separan 14 meses, así que no habían llegado a ser conscientes de lo que supone la espera de un nuevo hermanito".

"Cuando les dije que íbamos a tener otro bebé, sé que recordarán el momento el resto de sus vidas. No han dejado de hacerme preguntas del tipo 'cómo salen los bebés' y Maxwell está especialmente contenta de tener una hermanita", concluye.

