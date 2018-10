23 oct 2018

Hablar de problemas de salud no es fácil. Tampoco para los rostros conocidos. Pero Selma Blair ha decidido compartir con sus seguidores que padece una enfermedad crónica e incurable a la que se está enfrentando con el mejor talante posible. La actriz estadounidense contaba hace unos días através de una emotiva publicación en su cuenta de Instragram que sufre Esclerosis Múltiple.

“Estaba en el probador hace un par de días”, escribía junto a una foto en la que aparece sacándose un selfie frente al espejo. “Siento una profunda gratitud. Tan honda que he decidido compartir”, empezaba contando. “Estoy con un brote”, aseguraba para hacer referencia a uno de los peores periodos para quienes sufren esta enfermedad, que ataca a la mielina -la sustancia que cubre las neuronas- y en ocasiones cursa por brotes. “Pero gracias al señor, la fuerza de voluntad y la comprensión de los productores de Netflix, tengo trabajo. Un trabajo maravilloso”, explicaba.

Además avanzaba un poco de cómo es para ella convivir con la llamada enfermedad de las 1.000 caras. “Me caigo a veces. Tiro las cosas. Mi memoria está nublada. Mi lado izquierdo está preguntando por direcciones a un gps roto. Pero lo estamos haciendo. Y me río, y no sé qué voy a hacer exactamente, pero haré lo que pueda”, afirma con esperanza.

Asegura que cuenta con mucho apoyo de su entorno. “Desde que me diagnosticaron, a las 10.30 de la noche del 16 de agosto, he tenido el amor y el apoyo de mis amigos. Afirma que es tal que a ella le gustaría “dar algo de esperanza a los demás, quizá también a mí”. E insiste: “No puedes encontrar ayuda si no la pides. Esto puede sobrepasarte al principio. Quieres dormir. Siempre quieres dormir, así que yo no tengo las respuestas. Pero soy una persona sociable y quiero que mi vida sea plan de alguna manera. Quiero jugar con mi hijo de nuevo. Quiero caminar por la calle y montar a caballo. Tengo Esclerosis Múltiple y estoy bien”, comenta.

Asegura que durante años la enfermedad estuvo latente, pero ella no fue consciente. “Tuve estos síntomas durante años, pero nunca los tomé en serio”, lo hizo cuando cayó frente a un amigo intentando salir por la puerta. “Pensé que tenía un nervio pinzado”, pero lamentablemente no fue así y llegó el diagnóstico. Ella es una de los 2,5 millones de personas que tienen que convivir con esta dolencia en el mundo. “Probablemente tendré esta enfermedad incurable durante al menos 15 años”, comenta la actriz, que dedica el último párrafo a agradecer el apoyo que recibe a diario a quienes la rodean. Un apoyo que ahora ella quiere mostrar con quienes no tienen tanta suerte.

