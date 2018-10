25 oct 2018

Julia Roberts se sentó en el plató de Oprah Winfrey para presentar los dos trabajos que tiene entre manos: la serie 'Homecoming' y la película 'Ben is Back'. Pero, además de hablar del mundo de la interpretación, la actriz quiso abordar la problemática que supone la falta de tacto de algunos usuarios de las redes sociales.

Lo explicaba poniendo como ejemplo una imagen que subió hace tiempo, junto a su sobrina Emma Roberts, y la reacción de los usuarios. "Una mañana de fin de semana, Emma se durmió, nos levantamos y tomamos té, jugamos a las cartas y pasamos esta hermosa mañana. Un par de días más tarde publicó una foto nuestra", comenzaba su relato.

Mis sentimientos han sido heridos"

"Y la cantidad de personas que se sintieron absolutamente obligadas a hablar sobre lo terrible que me veía yo en la foto. Dijeron que no estoy envejeciendo bien. Que me veo como un hombre. ¿Por qué ella incluso publicaría una imagen como esta cuando me veo tan terrible? Y me sorprendió cómo me hizo sentir eso", terminada la historia.

Roberts, además, reflexionaba sobre el hecho de que esto le hiciera sentirse incómoda: "Soy una mujer de 50 años y sé quién soy, y aún así mis sentimientos han sido heridos. Me entristeció que la gente no pudiera ver el punto de ello, su dulzura, la alegría absoluta de esa foto. Pensé: ¿Y si tuviera 15 años?".

