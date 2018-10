26 oct 2018

'Sálvame' ha presenciado un nuevo enfrentamiento entre dos de sus colaboradores. Hablamos concretamente del espacio 'El club del espectador' que este jueves ha vuelto a emitir las opiniones de los seguidores del programa y de los colaboradores Kiko Matamoros y Anabel Pantoja.

Todo comenzaba con las llamadas de los seguidores emitidas por Kiko Matamoros sobre las opiniones en torno a la guerra abierta entre Belén Esteban y Carlos Lozano. Llamadas sobre las que el propio colaborador avisaba: "no todas dan la razón a Belén".

Una diversidad de opiniones que acabo con un fuerte enfrentamiento, sobre todo después de que Anabel Pantoja tomara la palabra. Y es que la sobrina de la tonadillera tenía una opinión muy diferente a la de Matamoros. Eso sumado a que el colaborador pinchó aún más a Anabel pidiéndole que no gritara que parecía que estaba en "la plaza de abastos".

Un comentario de Matamoros que hizo estallar definitivamente a Anabel Pantoja y al que respondía enfadada con un: "¡¿Perdona?! ¡Ahí se vende la carne, la verdura y el pescado que tú te comes todos los días!".

El enfrentamiento acabó en un auténtico debate sobre lo que realmente come o no el presentador. Sobre eso, Matamoros ha querido dejar claro que no come lo que Pantoja ha mencionado.

Más noticias de Kiko Matamoros...

- Laura Matamoros arremete contra Makoke

- 'GH VIP': La venganza de Kiko Matamoros: se besa con Aramís Fuster

- Kiko Matamoros, primera visita de su hija Anita en Milán

¿Sabías que Kiko Matamoros es Capricornio? Consulta su horóscopo