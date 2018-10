31 oct 2018

Juan Rivas volvió a desaparecer unos días con sus hijos. Fue en Cagliari donde entregó a los pequeños para que allí les recogiera sus hijos. Antes, presentó una denuncia en la que vuelve a denunciar a su exmarido por malos tratos, incluye un parte médico y tres cartas escritas por su hijo mayor, en las que relata el infierno que vive cuando se encuentra bajo la tutela de su padre.

"Cada día me llama mierda, no valgo nada, soy un gusano asquesoso, me agarra las muñecas, me pega tortazos y empujones... y a mi hermano lo abandona y le amenaza haciéndole creer que todo es normal".

Las cartas, que publica esta semana 'Pronto', recogen el testimonio del hijo mayor que pide vivir con su madre. "Quiero seguir viviendo. Por favor, que alquien me saque de aquí. (...) Que os dejen vivir con mi madre, porque ella es la que nos quiere de verdad".

La defensa del padre de los pequeños asegura que las palabras son fruto de las "manipulaciones" de su madre.

Veremos si esta nueva denuncia, junto al parte médico y el testimonio del menor son determinantes para que la sentencia sea favorable para Juana Rivas, condenada en España a cinco años de cárcel.

