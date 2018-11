6 nov 2018

Hemos visto a muchas famosas sin maquillaje. Algunas cambian radicalmente, otras no tanto. Pero siempre es impactante o llama a descubrir cómo son sin base, rimel o pintalabios. A Anabel Pantoja le ocurrió el otro día, y no fue algo voluntario.

La sobrina de Isabel Pantoja tuvo un problema con el tren y llegó tarde a su cita con el programa semanal. Por eso, Anabel no pudo pasar por maquillaje y se presentó en 'Sálvame' con la cara completamente lavada.

"No me enfoques de frente", respondía enfadada porque, según ella, se veía demasiado blanca. "Por la calle siempre me dicen que cómo voy camuflada y yo digo que camuflada voy en la tele, que soy así", bromeaba Paz Padilla para quitar tensión.

Anabel Pantoja sin maquillar. pinit

