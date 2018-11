7 nov 2018

Este verano hemos tenido una variedad de desnudos entre los famosos más 'influencer' del momento. Aunque a Hugo Paz ya le vimos en bañador muchas veces cuando concursó en la última edición de 'Supervivientes', lo cierto es que su última publicación en Instagram ha revolucionado las redes sociales.

Desnudo, frente a una piscina, Hugo Paz ha querido mostrar además de su culo, los tatuajes que lleva por todo el cuerpo. Aunque el extronista de 'Mujeres, Hombres y Viceversa' ha confesado que tiene temor a que su fotografía se borre, debido a la política de Instagram.

"Al subir esta foto pienso: ¿Cuánto tardarán en quitármela? Mientras tanto... DISFRUTEN!", escribe Hugo junto a la foto. La imagen ya tiene más de 38.000 'me gusta' y aunque no ganó el concurso que calificó como "el de su vida", sus seguidores no dejan de apoyarle.

