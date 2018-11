9 nov 2018

Para Emma Thompson, el príncipe Guillermo es como un hijo. La actriz siempre ha mantenido una relación muy estrecha con el miembro de la familia real británica, es por ello que intentó tener un cariñoso gesto con el que se saltaba el protocolo.

Fue tras recibir la condecoración de Dama del Imperio Británico cuando le preguntó al príncipe Guillermo si podía darle un beso. El anecdótico momento podría haber pasado desapercibido, pero vio la luz después de que la actriz lo contara a un grupo de periodistas que se encontraban cubriendo el evento.

"Amo al príncipe Guillermo. Lo conozco desde que era pequeño y solemos reímos el uno del otro", explicó. "Le dije: 'No puedo besarte, ¿verdad?' Y él me contestó: 'No, no lo hagas", reveló a continuación.

Una gran amistad

Emma Thompson mantiene desde hace décadas una gran amistad con el príncipe Carlos, es por ello que tiene un gran cariño a su hijo, el príncipe Guillermo. La actriz fue uno de los principales apoyos del príncipe de Gales durante su divorcio con Lady Di. A menudo, Thompson le escribía cartas para darle ánimos en ese momento tan duro.

Ahora, Emma planea usar este nombramiento como Dama del Imperio Británico para centrar la atención en la mala situación alimentaria por la que pasan los niños de bajos recursos durante las vacaciones escolares.

Más noticias sobre Emma Thompson...

- Emma Thompson: "La dieta destrozó mi metabolismo"

- Emma Thompson revela que una infidelidad real inspiró su personaje en 'Love Actually'

- Emma Thompson: "Weinstein no es adicto al sexo, es un depredador"