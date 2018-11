19 nov 2018

Boris, bello, vemos por tu Instagram que has vuelto a Miami. ¡Vaya semana loca has tenido! Nos dejaste un poco decepcionados con tu actitud en ‘MasterChef Celebrity’: primero con los sucesivos nervios en cada prueba eliminatoria y, finalmente, con una pataleta infantil que no pudo impedir que dejaras el delantal. Con lo bien que habías estado en cada programa, atrapado entre el ‘glamour’ de Lomana y la locura de Antonia, y tú como embajador plenipotenciario en sus respectivos planetas, corriendo mil peligros entre pluma ibérica y los bíceps de Jaime Nava (que casi traicionas por los de Saúl Craviotto).

Pero si hay alguien en el mundo de la tele que sabe aprender de sus errores eres tú, así que agradecemos tus sinceras disculpas desde las redes. Sobre todo porque ese mismo domingo habías estrenado '¡Sí, quiero ese vestido!' en DKISS y despertaste el lunes con una excelente noticia: el programa duplicaba la media de audiencia de la cadena, siendo lo más visto de la jornada. "A la gente le gusta que vaya a hacer una cosa loca", habías comentado antes del estreno. Y acertaste. Gustó. Y es, desde luego, una cosa loca. Novias, vestidos, amigas y madrinas discutiendo por escotes y velos, confesiones y tu descaro habitual, en un cóctel que lleva 16 temporadas y 180 adaptaciones. Pero contigo es más original, sin duda alguna.

Un festín de series

Una imagen promocional de los Premios MiM. pinit

Hubo un tiempo en que casi todos los pueblos de España celebraban su propio festival de cine. La crisis borró del mapa a la mayoría de ellos (una pena, porque era la única semana en que llegaban películas que, de otra forma, no llegaban a sus salas). Pero la llegada de las plataformas en ‘streaming’ y el auge de la ficción ha permitido que broten certámenes dedicados a la televisión. Además del FesTVal de Vitoria, Madrid celebra desde hace seis años el MiM Series, con el apoyo de DAMA (entidad de gestión de derechos audiovisuales de guionistas y directores).

Del 11 al 14 de diciembre podremos ver los estrenos españoles del 2019 de cadenas como TVE, Antena 3, Telecinco, Movistar, Netflix y Fox en la Cineteca, con pases gratuitos para los espectadores y, cómo no, proyecciones para la prensa a las que acudirán sus creadores y protagonistas. El 17, en una cena gala, se concederán los premios del 2017. Las favoritas: ‘Fariña’, ‘La catedral del mar’ y ‘Estoy vivo’. Pero a medida que los festivales crecen, se vuelven influyentes. Veremos si esa influencia no asusta a las cadenas.

Tensión de 'reality'

Roberto Leal y Jorge Javier Vázquez, presentadores de 'OT' y 'GH VIP'. pinit

Estas últimas semanas hemos asistido a sendas acciones contundentes de las cadenas hacia los concursantes de sus programas estrella. Pero por razones muy distintas. En Telecinco, Jorge Javier acudió primero a Guadalix como advertencia para evitar comentarios machistas y racistas. Finalmente, en plena gala, cortó por lo sano todo intento de Ángel Garó de justificar sus barbaridades dialécticas que han puesto al ‘reality’ en el punto de mira de asociaciones contra la violencia de género y la xenofobia.

Por su parte, en TVE, Noemí Galera echó una monumental bronca a los triunfitos tras celebrar una noche de fiesta sin cámaras pero, sobre todo, por una huelga que les llevó a quedarse tirados a las puertas de sus aposentos. El lunes, todavía dolidos por lo sucedido, se desfogaron llorando en un tenso pase de micros que acabó a moco tendido. ¿Qué ha pasado? Pues que frente a los VIPs empeñados en dar contenido al formato con sus peleas, las futuras estrellas musicales parecen reservarse y no abrirse al público. ‘OT’ es un ‘talent show’ que vemos en las galas de TVE, pero es un ‘reality’ en su canal 24 horas.

