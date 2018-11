28 nov 2018

Shawn Mendes está harto y ya no se calla. El cantante ha prestado su imagen para la portada de diciembre de la revista 'Rolling Stone' y ha sido aquí donde se ha sincerado. Tiene 20 años y una carrera musical muy prometedora (aunque ya lo está siendo) pero los rumores sobre su orientación sexual empañan su gran música, según explica.

Hay algo que le preocupa especialmente y es que le tachen de homosexual. Aunque ha asegurado que eso no debería ser un problema en el siglo 21, tiene que aclarar al mundo, continuamente, que le gustan las chicas: "Siento la necesidad de salir a la calle para que me vean con una chica en público y demostrar al mundo que no soy gay", cuenta.

Y añade: "Sé perfectamente que si así fuera no pasa nada porque no es malo pero todavía hay una pequeña parte de mí que lo piensa y me odio por ello ¿Os gustan mis canciones? ¿Os gusta mi música? ¿A quién le importa si soy o no homosexual?".

Y concluye: "Cuando leo determinadas cosas pienso que tienen mucha suerte de que no esté aterrorizado por salir del armario, porque eso es algo que, por desgracia, ha provocado la muerte de mucha gente. El tema es muy sensible como para andar bromeando".

Más noticias de Shawn Mendes

- Hailey Baldwin y Shawn Mendes confirman su relación en la Gala MET