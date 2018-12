7 dic 2018

La relación de Scott Disick con Kourtney y sus hijos es excelente. Algo que no suele suceder con los ex de las hermanas Kardashian. A veces no sucede ni en el momento de la relación, como sucedió con Tristan Thompson. Siempre que puede la mayor de las hermanas publica una foto de su ex con sus hijos. Esta relación entre los padres es buenísima para los hijos, pero no para la salud mental de Sofia Richie.

La modelo empezó a salir con Scott hace aproximadamente un año. Ha intentado ser estable con la familia Kardashian, sobre todo por los lazos que unen a su pareja. Sin embargo, las fotos de Kourtney no le hacen nada de gracia. Puede que Sofia no se sienta respetada cuando esta publica una foto con su actual pareja, cosa que hace siempre que tiene la oportunidad.

A juzgar por la última foto que ha subido con Disick y una de sus hijos, es bastante provocadora la postura de Kourtney. Esto puede indicar que no es la primera, pero tampoco la última vez que sube una foto con él y sus hijos. Agárrate Richie porque vienen curvas.

Además, la mayor de las hermanas está en uno de los momentos más interesantes de su vida, sin contar cuando tuvo a sus tres hijos. Y tiene, como ella misma ha dicho, "las hormonas descontroladas". Kourtney Kardashian está congelando sus óvulos. No sabe cuándo volverá a quedarse embarazada, pero según ella debe ser previsora antes de que sea biológicamente imposible. Y puede que por ello tenga también ganas de guerra.

Las hermanas Kardashian parecen tener todo controlado, aunque los rumores nublen la sincera relación de Kylie Jenner y Travis, o Khloé se sienta fatalmente atraída por los jugadores de la NBA.

