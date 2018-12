8 dic 2018

No es fácil sobrevivir al éxito de 'OT 2017', pero Aitana Ocaña ha demostrado que es capaz de hacerlo. Su primer single 'Teléfono' ha sido una de las canciones más populares del verano y, hace solo unos días, lanzaba al mercado su primer EP, al que ha titulado 'Tráiler'. Sus seguidores están encantados y, así ha pasado, que sus primeras firmas de discos han sido multitudinarias. ¿Qué más se puede pedir?

Aitana acompaña el lanzamiento de su disco en solitario con la puesta a la venta de su primera fragancia, una esencia que lleva su propio nombre y que, seguro, ya ocupa un hueco en las repisas de casi todas las adolescentes del país.

Corazón ¿Qué tiene de usted esta fragancia?

Aitana Tiene bastante. Es una colonia bastante dulce. Tiene la frescura supongo que de mi juventud.

C. Y ¿por qué dice lo de dulce? ¿Cómo es Aitana en la intimidad?

A. No, con esto no quiere decir que yo sea dulce, es lo que me suele decir la gente. Como soy así más pequeña, no sé dulce es la palabra.

C. ¿Y cómo es con su familia?

A. Pues cariñosa, aunque últimamente les veo menos. Aquí en Madrid no les tengo, tampoco es que estén en China, están en Barcelona, pero puedo sacar menos tiempo para ir a verlos.

C. ¿Cómo lleva lo de vivir sola?

A. La verdad es que muy bien, les echo mucho de menos, pero me gusta mucho vivir sola. Al final una adolescente viviendo sola es muy guay, porque te sientes muy independiente también. Y es una forma de decir, a ver cómo salgo adelante yo sola. Te pones un poco a prueba y no me está yendo del todo mal.

C. ¿Qué balance personal y profesional hace tras pasar por OT?

A. Me ha cambiado la vida, a mí y a todos. A unos en mayor y a otros en menor medida. Estamos muy agradecidos a OT, a Universal Music, que nos está dando muchas oportunidades.

"Me gustaría hacer gira. Ya me estoy preparando"

C. Acaba de presentar Tráiler, pero no es un disco completo. ¿Por qué solo seis canciones?

A. Es la primera parte de mi disco. ¿Por qué sacar un segundo single y no unas canciones cuando ya las tenía hechas? Como no podía sacar un disco entero, porque todavía no estaban acabadas todas las canciones, pensé: y ¿por qué no saco las que tengo hasta el momento ya seguro, acabadas, las regrabo con mejor voz, las maquetamos pero las ponemos como primera parte del disco?

C. ¿Qué vamos a ver en la segunda parte?

A. Diferentes estilos, variación, también habrá alguna colaboración, estamos en ello. Habrá música en español y en inglés, será diferente y parecido, al mismo tiempo.

C. ¿Habrá gira?

A. Creo que sí, me gustaría un montón. Si hay gira será después de que salga la segunda parte. Pero yo me estoy preparando. Voy a empezar a entrenar 'coaching vocal', baile… cuando pueda diré quién me dará las clases pero me hace mucha ilusión. También me van a ayudar a preparar todo el show con bailarines.

C. ¿Y cómo lleva que la prensa hable constantemente de usted?

A. No opino, la verdad. Ya no opino. Es algo de lo que ya ni siquiera veo mucho. Lo veo porque sale en muchas partes, pero no pasa nada. Al final es su trabajo, lo respeto y lo entiendo. No tengo nada más que opinar de ello.

