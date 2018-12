14 dic 2018

Era el año 2012 cuando Jadel irrumpía en la escena para el gran público. Aquel joven tinerfeño se embarcó en la aventura de 'El número 1', el 'talent' de Antena 3 que acabaría ganando. Han pasado seis años y ha evolucionado. Mucho. Y si el año pasado reaparecía en la pequeña pantalla, apoyando a la que entonces era su novia, Ana Guerra, cuando esta participaba en 'OT 2017', ahora regresa con un nuevo trabajo bajo el brazo.

Hoy, Jadel estrena 'María'. Es tan solo un aperitivo de lo que encontraremos en ese disco que estará a la venta a finales de enero. Un trabajo en el que el pop con influencia americana se mezcla con el trap o el soul. Pero lo mejor es que lo cuente él. Eso y cómo le cambió la vida 'El número 1' y la fama que le dio aparecer en un programa de televisión.

Corazón Vamos a hablar de este 'single', ‘María’, que acaba de sacar.

Jadel En el videoclip aparece Lola Ortiz, que es una amiga mía que estuvo en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y en ‘Supervivientes’. Hablando surgiendo el tema de si quería hacer de protagonista y se sumó encantada. Estoy muy contento con el resultado final, ella ha sido muy profesional. Respecto a la canción, cambio un poco de registro y vuelvo, por así decirlo, al principio de Jadel, que es una música menos orgánica y más de programación. Sobre todo, intento buscar un sonido diferente, actual y que no pierda la esencia de Jadel. Hasta hoy, los que lo han escuchado, opinan que lo hemos conseguido. Eso es lo que me alegra, que tenga personalidad.

C. ¿Cuál es esa esencia de Jadel?

J. En gran parte, la parte melódica vocal. Siempre he sido un artista que ha cantado pop, baladas y ritmos latinos. He intentado fusionar la tonalidad que hay hoy en día con mi estilo de cantar.

C. ¿Qué nos vamos a encontrar en ese disco que saldrá, tengo entendido, el año que viene?

J. Puedo adelantar… Bueno, no sé si lo puedo adelantar, pero como ya te lo dije, lo voy a decir (risas). Saldría a finales de enero. Va a haber variedad dentro de un estilo pop, latino con tendencias del soul y el trap, pero con un sonido muy pop americano.

C. ¿Cómo ha evolucionado desde que le conocimos en 'El número 1'?

J. La verdad es que siento que he evolucionado bastante, porque en seis años he conseguido hacer muchas cosas diferentes, como productor; compositor con otros cantantes; musicales como protagonista, 'Jesucristo Superstar' y ‘Evita’ que hice el Che, no hice Evita evidentemente (risas).

C. La verdad es que hubiese sido más curioso que hiciera usted de Evita.

J. Sí, pero no sé si me iban a querer coger. No sé se daba el perfil. Entones dije: "Me aguanto y me quedo con el Che" (risas). También he presentado galas de la Reina del Carnaval de Tenerife… He hecho muchas cosas diferentes y todas me ayudan a tener las tablas que, considero, tengo hoy. Y seguiré creciendo, evidentemente

Jadel durante su participación en 'El número 1'. pinit

C. ¿Qué significó 'El número 1' en su vida?

J. Un cambio total. Es un antes y un después. Es un momento en la vida que te marca una etapa, porque hay muchos cambios alrededor de ese programa. Pasas de ser una persona que se dedica a la música de manera amateur, con intenciones de ser profesional, a con el tiempo, porque ni siquiera por aparecer en un programa te vuelves profesional, pero sí en verdad que te exige que te conviertas en un profesional. Llegas a un público más amplio y te exige que estés a la altura de la situación, porque tu trabajo llega a mucha más gente. Tiene que tener una calidad. Son cambios bruscos, pero positivos, porque son oportunidades que no siempre se te plantean,

C. Te exige ser profesional y conlleva otras cosas como la fama o que los medios anden detrás dando la vara.

J. Yo no considero que los medios den la vara, son un canal para expandir los proyectos. Otra cosa es que pregunten cosas, pero es normal. Desde el momento en el que te conviertes en alguien público, tienes que asumir que tu vida queda expuesta aunque no lo quieras. Aunque no sea lo más adecuado. Pero todo el mundo está en su derecho de preguntar lo que quiera y tú de responder lo que creas conveniente.

C. No todos los artistas piensan así...

J. Pero tampoco lo entiendo, porque es algo obvio. ¿Cómo no me van a preguntar por Ana Guerra? Pasó hace poco relativamente y, sobre todo, que es algo público, que se nos vio en televisión juntos. Otra cosa es que me pregunten cómo lo dejamos. Pues mira, no te lo voy a contar, porque es algo más privado. Pero sí es verdad que las preguntas de si nos llevamos bien, es normal y cabrearse por esas cosas no tiene sentido.

C. Pues ya que lo dice usted, ¿cómo es su relación con Ana Guerra?

J. Bueno, ahora mismo no tenemos. Obviamente, cuando una relación se rompe, por norma general se pone distancia. Pero vamos, que le vaya todo bien y que todo muy guay.

¿Cómo no me van a preguntar por Ana Guerra?"

C. Volviendo al tema musical, ¿cómo ve los 'talent show' televisivos en estos momentos?

J. Yo estoy enamorado del ‘Numero 1’, de todo. Considero que fue un programa con un nivelazo con artistas muy, muy, muy buenos, un jurado espectacular… De mi programa solo tengo cosas buenas que decir. De los demás, también. Vi 'Operación Triunfo', obviamente, la primera edición de ese 'OT 2.0' y me pareció un programa muy bien elaborado, muy interesante. Es verdad que para chicos con menos experiencia y que se están desarrollando. Todos estos formatos dan oportunidades. Personas como Ana o Aitana Ocaña que estaban dedicándose a la música desde atrás, no tan expuestas como están a día de hoy. Y ya ves el pepinazo que están pegando.

C. ¿Está siguiendo esta edición como la anterior?

J. No, pero tampoco por nada en especial. He estado metido en el estudio con este proyecto. Pero sí es verdad que he visto alguna gala, porque mi abuela lo pone y he visto algunas cosas. Hay algunos chicos que he visto y me gustan, como Natalia y Famous, que tiene una voz grave, pero con una tesitura bastante amplia.

C. ¿Cuál es el mejor consejo que le han dado y quién se lo dio?

J. He recibido montón… Con Franco de Vita estuve hablando una hora y media de unas canciones que yo había compuesto hacía un tiempo. Estuvimos desarrollándolas todas y analizando qué errores no cometer. Ese día me llevé una gran experiencia de un gran compositor como Franco, que es uno de los compositores latinos más importantes.

