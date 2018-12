18 dic 2018

Fue una de las noticias más inesperadas. Chiquetete fallecía la madrugada del sábado 15 de diciembre tras sufrir complicaciones coronarias. En seguida, muchas personas conocidas y que querían al cantante acudieron al tanatorio S-30 de Sevilla. Allí, se vivieron muchos momentos de tensión. Tanto que su expareja, Carmen Gahona expulsaba a gritos a la amante del ya fallecido.

Su hijo, Manuel Cortés, con quien prácticamente no tenía relación, acudió al tanatorio acompañado por Kiko Rivera. Aunque en un primer momento no quiso hablar, sí lo hizo para 'Sálvame', donde su madre, Rauqel Bollo, trabaja actualmente. Allí, la colaboradora quiso dar sus primeras declaraciones al respecto, ya que la relación que mantuvo con Chiquetete no fue de lo más agradable.

"Yo nunca he deseado el mal a nadie. Tengo el dolor que tengan mis hijos. Mentiría si dijera que tengo algún sentimiento. En circunstancias normales todavía, pero como mis circunstancias no fueron normales no puedo tener".

Y añadía: "Respeto el dolor de sus familiares, el sentimiento de mis hijos aunque a veces confuso, pero también lo entiendo. Mi papel es estar como madre apoyándolos. Y el de los artistas, que lo valores como artistas".

