20 dic 2018

Desgraciadamente las agresiones sexuales están a la orden del día. Irene Montalá ha hecho público un escalofriante relato en el que la protagonista es ella misma. Asegura que sufrió una agresión sexual cuando se disponía a entrar en un baño de un local conocido de Barcelona.

"Hace muchos años, de camino a casa, me detuve en una pizzería muy conocida y céntrica en La Ramblas de Barcelona. Era la hora de cenar, el restaurante estaba lleno hasta arriba y pregunté si podía ir al baño. Tenía tanta urgencia que ni siquiera cerré con pestillo".

Y añade: "Escuché un ruido muy sutil, como de papel, y instintivamente me puse en alerta. Sin mover mis pies, me agaché muy lentamente. Allí estaba. Un hombre, vi el reflejo de sus gafas, agazapado, esperándome. Grité para que alguien me oyera. Grité tan fuerte que se me escuchaba arriba en el restaurante. Grité tan fuerte que mis gritos se oían desde la calle. Nadie bajó. Nadie".

"Abrí la puerta. No podía apenas hablar. Temblaba. Me subieron arriba y todo el mundo me miraba sin articular palabra. Me sentí observada, avergonzada. Me dieron una tila. Sola en una mesa con cincuenta ojos encima de mí, magullada y sin poder dejar de temblar". Irene Montalá asegura que con el tiempo las secuelas siguen estando presentes en su día a día.

La actriz lo ha compartido a través de su blog en Glamour en el que ha conseguido reunir fuerzas para hacer público uno de los momentos más duros de su vida.

