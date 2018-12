22 dic 2018

Son cada vez más las famosas que, a través de Instagram, intentan normalizar temas como la maternidad, los problemas en las relaciones... Porque no, no todo es tan perfecto como muchas veces nos hacen creer en esta red social. La última que se lo ha propuesto ha sido Drew Barrymore.

La actriz ha iniciado en su perfil un reto con el que mostrar las dos caras de una misma situación. Bajo el título de #thewayitlookstous (la forma en la que se te ve), Barrymore ha querido mostrar en cinco etapas de su vida: hijos, vida, bienestar, relaciones y sus memorias.

Ha habido una que ha llamado especialmente la atención de sus seguidores y ha roto su corazón. En la primera imagen, Drew Barrymore aparece maquillada, pero al deslizar hacia la segunda, la actriz aparece rota de dolor. Se trata del capítulo dedicado a la vida.

"Lo que te propongo es que algunos días son grandes y hermosos. Claro, puedo ser así (como en la foto) con dos horas de peluquería, maquillaje, una increíble fotografía e iluminación. También me siento guapa después de un entrenamiento sudoroso... ¡Pero todo cuesta trabajo! Lo cual es bueno porque podemos lograrlo. Lo que no puedo ocultar es que algunos días son difíciles y no tan bonitos ... (pasa a la foto #2 y te darás cuenta de que tengo suerte con los problemas solucionables y mi gratitud nunca termina. Pero a veces la vida te atrapa y ¡te derribas durante un minuto! Pero lloramos y luego nos levantamos y ponemos un pie delante del otro) ¿Alguien puede sentirse identificado?", ha escrito la actriz. Y ha sido muy aplaudida por ella.

