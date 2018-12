26 dic 2018

Justo cuando atravesaba un momento dulce en su carrera, Kevin Spacey vio cómo descendía a los infiernos por unas acusaciones de abusos sexuales y era apartado de los trabajos que estaba realizando. Entre ellos, su papel como Frank Underwood en la serie 'House of Cards'.

Ahora, justo cuando un fiscal de Massachusetts le acusa en firme de abusos sexuales a un joven, este ha publicado un vídeo, caracterizado de el mencionado personaje, bajo el título de 'Déjame ser Frank' y de tres minutos de duración en el que realiza una reflexión cargada de frases con doble sentido para que el espectador saque sus propias conclusiones. Vamos, metiéndose absolutamente en la piel de Underwood.

"Puede que hayan intentado separarnos, pero lo que tenemos es demasiado fuerte, demasiado poderoso. Después de todo, hemos compartido todo. Te he contado mis secretos más oscuros, te he enseñado exactamente de lo que es capaz la gente. Te he agitado con mi sinceridad, pero sobre todo te he retado y hecho pensar", comienza la disertación de Spacey.

El actor alude a esas acusaciones de manera directa: "Por supuesto algunos se lo creyeron todo. He estado esperando con el alma en vilo que lo confiese todo. Se mueren porque yo declare que todo lo dicho es verdad". Y añade: "¿No sería sencillo? Si fuera todo así de simple… Solo tú y yo sabemos que nunca es tan sencillo ni en la política ni en la vida. Pero tú no creerías lo peor sin pruebas, ¿verdad? Tú no te precipitarías a juzgar sin hechos, ¿verdad? ¿Lo hiciste? No, tú no. Tú eres más listo que todo eso".

No pagaré el precio por las cosas que no hice"

"Puedo prometerte esto: si no pagué el precio por las cosas que ambos sabemos que hice, seguro que no pagaré el precio por las cosas que no hice. Por supuesto que van a decir que soy un irrespetuoso por no respetar las normas, pero nunca lo hice y te encantaba", sentencia a modo de defensa velada.

"A pesar de todas las tonterías, la animosidad, los titulares, la impugnación sin juicio... A pesar de todo, a pesar de mi propia muerte -aludiendo al fallecimiento de su personaje en la ficción-, me siento sorprendentemente bien. Y mi confianza crece cada día en que muy pronto sabrás toda la verdad…" explica.

"Si algo hemos aprendido estos años es que en la vida y en el arte nada debe descartarse. ¿Nunca me viste morir, verdad? Las conclusiones pueden ser tan engañosas. ¿Me echas de menos?", concluye Spacey.

