27 dic 2018

Se llama Enrique Espinosa, pero todo el mundo lo identifica como el niño del anuncio de "Hola soy Edu, Feliz Navidad". Aquella aparición televisiva sirvió para que toda una generación lo recordemos para siempre, sin embargo para él no fue sencillo lidiar con la fama que le dio ese espacio comercial.

Enrique se sentó ayer en el plató de 'Sálvame' y contó que para él no fue una situación sencilla. Lo recuerda ahora, 20 años después del 'boom' al que tuvo que enfrentarse: tenía tan solo siete años y jamás se había imaginado que la popularidad fuese a llegarle como un auténtico tsunami para el que no tenía fuerzas para frenarlo.

"Cuando haces publicidad, al final eres un vehículo para ese producto. El anuncio cogió tanto protagonismo en ese personaje y no se estaba preparado para ello, que fue difícil de gestionar", le narraba a Paz Padilla, añadiendo: "En esa época no existían los 'influencers', solo había cinco canales de televisión... Entonces, la televisión estaba para unos pocos que estaban preparados porque tenían sus mánagers y sabían gestionar todo aquello. Pero cuando te convierten en un anuncio...".

Me insultaban y llegaban al contacto físico"

El joven dice que no saber "si los responsables sabían que se iba a convertir en el primer viral de la historia", por lo que le es muy complicado aseverar si aquel trabajo estuvo bien o mal pagado, o al menos suficientemente para el impacto que tuvo en su vida. "Empiezas a ser muy famosos, pero sigues con tu vida normal. Realmente no te esperas ese impacto en la gente", relataba mientras los colaboradores no le quitaban el ojo de encima.

Pero lo más preocupante era ese momento en el que hablaba del 'bullying' que sufrió. "Me insultaban y llegaban al contacto físico. No sé si era envidia, una forma de jugar, cosas de niño o aquello que ahora tiene un nombre". Y lanzaba esta reflexión a modo de conclusión final: "Sí que me he dado cuenta en estos años es que las personas que sufren 'bullying' no tienen un motivo para sufrirlo. No existe nadie diferente. Todo el mundo tiene que estar integrado"

