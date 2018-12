28 dic 2018

La serie que plasmará la vida o al menos los mejores momentos de Isabel Pantoja ya está cogiendo forma. De hecho, ya tiene protagonista y está bien orgullosa de contárselo a todo el mundo.

La actriz Ruth Lorenzo tiene la misión de interpretar a una de las voces más representativas de España. Se meterá en el papel de Isabel Pantoja en el biopic televisivo que está supervisado por la propia Isabel.

"Jamás me imaginé poder llegar a la pantalla de esta manera, es muy fuerte", comentaba Ruth y más con la presión que tiene representar a esta artista. "La vida que ha tenido Isabel Pantoja, con sus altos y sus bajos... espero estar a la altura". Está poniendo sus mayores ganas en conseguir 100% representar a la Pantoja. "Me he metido en clases de canto para aprender a hacer el giro español". Añadiendo también que ella y el Director se están "empapando mucho de todo lo que tiene Cantora". Pero no sabemos qué episodios de a vida de la cantante estarán y cuáles no. ¿Se sabrá cómo fueron sus momentos más duros en la cárcel?

De momento Ruth se centra en imitarla, y ahora está por venir que se reúnan y empiece a tomar clases de la folclórica Isabel. Y el hecho de que haya accedido a este proyecto, tiene como consecuencia directa su acción y supervisión del casting y la creación del guion. Todo estará entonces al gusto de la Pantoja.

En 2020 es muy probable que estemos disfrutando de esta deliciosa producción en la que se han embarcado BTF Media y Sony Music España. Y mientras tanto, veremos cómo se prepara Ruth Lorenzo para interpretar a Isabel Pantoja. Que, recordemos, su carrera se ha centrado en la música y sus últimos pasos como actriz han sido con 'La Llamada'. ¿Nos sorprenderá?

