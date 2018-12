29 dic 2018

El protagonista principal de anoche en 'Mi casa es la tuya' era Diego 'El Cigala'. Sin embargo, dentro de esa nueva dinámica que se ha introducido en el espacio que conduce Bertín Osborne, dentro de la casa había otro par de rostros muy conocidos para el público.

Dani Martínez y El Langui preparaban la comida mientras Bertín interrogaba al cantante. El primero de ellos, que siempre se ha caracterizado por tener un humor con tintes negros, hizo varias bromas e imitaciones sobre el segundo que, si bien este no pareció tomarse a mal, si consiguieron irritar a los usuarios de las redes sociales.

Twitter se convirtió en un hervidero de comentarios contra Dani, que imitó a El Langui cayéndose, riéndose o andando. Unas imitaciones que no fueron consideradas de buen gusto y que valieron la crítica voraz contra el humorista.

No he visto una persona que se mofe más de una enfermedad que Dani Martínez"

"A mí en el programa de hoy y sintiéndolo mucho me sobra Dani Martínez. Demasiadas bromas sobre El Langui y la mayoría sin demasiada gracia y a destiempo", era uno de los comentarios más suaves de uno de los tuiteros que no veían apropiada su actitud.

"Qué pesao el Dani Martinez, una broma, dos, tres, bueno....pero un programa entero..... no sé, me da igual el tema pero muy gracioso no es la verdad, tío pesao....", comentaba otro. "Dani Martínez debería plantearse que, al menos diez minutos al día, no debería intentar hacerse el gracioso...incluso cinco", eran las palabras de otro.

Aunque quizás, no que se intentase hacer el gracioso, sino que se metiera directamente con los problemas físicos de El Langui, fue lo que peor se tomaron en las redes. "No he visto una persona que se mofe más de una enfermedad que Dani Martínez", era una las críticas con mayor tono de enfado.

