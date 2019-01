3 ene 2019

El verano pasado, el moreno de Lydia Lozano, que además de darse largas sesiones de sol cuando este sale acude a centros de belleza con cabinas de rayos UVA, fue cuestión de debate. Se habló de lo poco saludable que podría ser e, incluso, se la tachó de tanoréxica. "Sí, soy adicta al sol y no voy a dejar de tomarlo, porque me gusta mucho, me da mucha energía", llegó a decir Lydia.

Pero parece que no es la única colaboradora de 'Sálvame' a la que le gusta ver su piel bien tostada. Kiko Matamoros, que está pasando sus primeras Navidades sin Makoke desde hace 20 años, ha hecho una escapada con su hija Laura a Punta Cana. Y, desde allí, ha publicado más de una foto en las redes sociales para dar envidia a los que andamos resguardándonos del frío.

El tono de piel que presenta Kiko es muy similar al de Lydia. Quizás, a su vuelta como defensor de la audiencia, tenga que someterse al jucio al que se sometió a Lozano. Aunque, seguramente, hará caso omiso de todo lo que allí se diga.

Kiko ha puesto tierra de por medio junto a su hija para recargar las pilas y poder seguir haciendo frente a los problemas familiares que tiene sobre la mesa. Unos días de descanso que, como se puede apreciar en su cara, le han sentado de maravilla.

Veremos si es capaz de mantener esa tranquilidad en la expresión según ponga un pie en el aeropuerto de Madrid.

