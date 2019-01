3 ene 2019

Parece que Mario Vaquerizo no ha entrado con buen pie en el 2019. Desconocíamos por lo que estaba pasando el colaborador pero al parecer no atraviesa por uno de sus mejores momentos. Lo ha querido informar a través de sus redes sociales, donde cuenta con una gran cantidad de seguidores.

Comenzaba su discurso deseando un feliz año a todos, pero lo que ha escrito a continuación ha pillado desprevenidos a todos sus fans:" A ver cómo empiezo: Antes de nada muy feliz Año nuevo a todos. Llevo varios días desaparecido y metido en la cama por culpa de un pinzamiento o como se diga en la espalda que me sigue teniendo k.o y sin ganas de nada ni nochevieja ni contestar a mensajes ni ganas de hablar (y mira que es difícil)...".

Sin embargo, si algo le caracteriza a Mario Vaquerizo es de no parar quieto y lo ha querido dejar claro: "Con un diagnóstico que me obliga a estar en reposo durante más de una semana. Pero como soy una mariquita inquieta y no puedo quedarme quita fiel a mi naturaleza solo desearos lo mejor para este año y avisaros que en breve el huracán vaquerizo volverá por la puerta grande mientras tanto besos para todas.

Esperemos que se recupere lo antes posible y que pueda continuar sus 'shows' con las Nancys Rubias como días atrás. ¡Ánimo, Mario!

