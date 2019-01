5 ene 2019

El jugador de fútbol Kaká atraviesa por uno de sus momentos más felices junto a su actual pareja Carol Dias. Tanto es así que el futbolista y la modelo han anunciado su compromiso a través de Instagram.

Kaká ha dado a conocer la gran noticia a través de una de sus recientes publicaciones en la que se ve una fotografía de ambos besándose y en un primer plano la mano de la modelo con un imponente anillo y con el mensaje escrito en su mano "I said yes" ("He dicho sí"). Una romántica instantánea de ambos en la que el futbolista ha escrito también un emotivo mensaje: "Y me hizo el hombre más feliz de la Tierra. Prometo retribuir y hacerte la mujer más feliz del mundo. Te amo Carol Dias".

Una gran noticia con la que culminarán su historia de amor que empezó para ambos en 2016, año en el que iniciaron su relación, a pesar de que hace apenas un año que hicieron público su noviazgo.

