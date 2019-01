10 ene 2019

Cristina Pedroche no es especialmente conocida por pasar desapercibida. Cierra y abre todos los años con una polémica servida sobre la mesa que tiene tantos puntos a favor como en contra: su vestido de nochevieja. Pero además, en las redes sociales siempre ha dado mucho de qué hablar, lo mismo porque hace viral un vídeo, que porque su marido, Dabiz, sube fotos de sus platos que escandalizan a los animalistas. Y estos son exactamente los que se han exaltado con el vídeo que ha colgado la Pedroche junto a Dabiz en Instagram.

Estaban dando un paseo, tan tranquilos, por Hyde Park, cuando de repente un zorro apareció. Él sin miedo ninguno se intentó acercar al animal y Cristina entró en pánico. En cuanto vio al zorro empezó a decir algunos apelativos negativos o insultos lo mismo del miedo que a Dabiz por acercarse al animal. "Eso es un zorro Dabiz, yo lo veo. ¿Qué hacemos aquí parados? ¿Esperar a que nos coma? Ay, los ojos… Me cago en su puta madre”, decía al inicio del video. Pero lo mismo que tenía ganas de gritar para que el otro no se acercase, también le decía que no lo hiciese y que dejase tranquilo al pobre zorro.

Este vídeo ha despertado todo tipo de sentimientos en los seguidores de Cristina. Muchos se sintieron ofendidos por las palabras de la presentadora y por el hecho en sí de encontrarse con un zorro y actuar de esa manera. Obviamente, muchos otros de sus seguidores le defendieron y se rieron de la situación. Habría que verse en ella. Pero entre los comentarios no dejaban de aparecer aquellos que hacían hincapié en su comportamiento: "¿Tú tienes educación? Ese zorro tiene más valores de los que tu estas demostrando". Y otros respondían que cómo se recriminaba a alguien soltar "tacos" en una situación así, algo que decían, "es lo más normal del mundo".

Publique lo que publique, Cristina Pedroche siempre sirve la polémica y abre en sus post de Instagram debates bastante interesantes. Que, por cierto, invitaba al zorro si estaba viendo la publicación a comer unas croquetas en Streetxo, el restaurante de Londres de Dabiz Muñoz. ¡Quién lo viera!

Más noticias sobre Cristina Pedroche

