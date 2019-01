11 ene 2019

"Es una deportista laureada, una persona de referencia para todo el deporte español y para el PP. Además, es amiga personal y va a aportar muchísimo al partido". Así presentaba el diputado del Partido Popular a Ruth Beitia el pasado septiembre, cuando pasaba a formar parte de la ejecutiva de la formación política, aunque es parlamentaria regional desde 2011.

En ese momento, entraba en el Comité Ejecutivo del PP. Su 'puesta de largo' en el partido –porque ella nunca ha escondido ni su tendencia ideológica ni sus coqueteos con la formación que lidera Pablo Casado, ganando peso y responsabilidad en los últimos siete años. Llegó al partido apenas un año después de colgar sus zapatillas y dejar de deleitarnos con sus saltos hacia las nubes. Demostrando que la edad, si una tiene actitud, es lo de menos para batir récords, a pesar de lo que digan las voces ajenas.

Ahora, Beitia da otro salto. Fuera del tartán y rumbo a convertirse en la presidenta de Cantabria. Hace unos días, el PP la presentaba como su candidata a las elecciones autonómicas. O lo que es lo mismo: la exdeportista tendrá que batirse el cobre con el mismísimo Miguel Ángel Revilla.

Ruth Beitia durante uno de sus saltos de altura. pinit

Por cierto, que a este no le ha hecho ni pizca de gracia y ha calificado la designación de Ruth como "una falta de democracia fundamental". El presidente de Cantabria, y uno de los hombres más carismáticos de la política nacional añadía: "Me parecería increíble que si a mí me votan los militantes del partido aquí, alguien enmiende la plana desde Madrid". Eso sí, dejaba claro que no tiene "nada en contra" de una mujer a la que no hemos visto defenderse, a nivel nacional o de cara al gran público, en el terreno de la política, pero que sí ha conseguido varias veces que miles de españoles boten –sí, con b– al verla conseguir uno de los muchos logros que adornan su palmarés. Ahora, su reto es conseguir cambiar esa 'b' por una 'v'.

Precedentes

Pero ella no es la primera, ni será la última, deportista que, tras abandonar la disciplina en la que ha competido durante décadas, se pasa al servicio del pueblo mediante la política. O, incluso, que llegan a compaginarlo. Dentro de este último grupo encontramos al lanzador de peso Manuel Martínez, que llegó a ser concejal en el Ayuntamiento de León a principios de la década pasada. Un puesto que dejó en 2003 para centrarse en preparar los JJ.OO. de Atenas.

Tenemos también a Marta Domínguez, que fue senadora por el PP de Palencia. Poco después, su nombre se asoció a un caso de dopaje. Por aquel entonces (2015), no se mordió la lengua y manifestó que, el hecho de haberse metido en política, le había perjudicado. Fermín Cacho estuvo a punto de ser concejal de deportes de la localidad jienense de Andújar o Abel Antón, senador entre 2011 y 2015, son otros ejemplos de que la camiseta también se puede sudar desde un escaño. ¿Conseguirá Beitia batir todos sus récords y ser presidenta?

