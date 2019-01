15 ene 2019

Beatriz Luengo ha pasado uno de los peores momentos de su vida. Su pareja, Yotuel, ha ingresado en el Hospital Mount Sinai Medical Center de Miami según han informado ellos mismos a través de las redes sociales. Por el momento, se desconoce qué es lo que realmente le ha ocurrido al cantante pero de lo que estamos seguras es de que ha sido algo bastante serio.

"Entonces una luz me iluminó el camino. Su voz era tan dulce que parecía un ángel. Me dije: "Ño negro, está la cosa difícil". Y ella, con sus manos de seda, me dijo: "Papi, recoge la maletas que regresamos a casa". @beatrizluengo MY ANGEL", escribía Yotuel en su Instagram.

La pareja ya descansa en casa, después de unos días complicados que serán difíciles de olvidar. "Mi guerrero. Estoy orgullosa de tí. Gracias a todos por las bendiciones. Ya este bache está pasando. Un abrazo", escribía la cantante en su perfil. Por el momento, se desconoce qué es lo que realmente ha sucedido pero seguro que la pareja intentará aclararlo.

Más noticias sobre Beatriz Luengo

- El precio que pagó Beatriz Luengo por formar parte de 'UPA Dance'

- El dúo de Lara Álvarez y Beatriz Luengo revoluciona las redes