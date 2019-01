15 ene 2019

Laura ha tenido que pasar la ruptura con Benji Aparicio, el padre de su hijo. Ella fue la que dio el paso, pero ya llevaban tiempo rondando rumores de esta separación. Y cuando el río suena…

Kiko ha querido dejar claro cómo está su hija, después de la tormenta o al menos los peores días hayan pasado. "Laura está muy bien, muy contenta y segura del paso que ha dado", afirmaba. ¿No habrá reconciliación? Y de hecho, a raíz de lo que dice Kiko, recordamos cómo se les vio muy felices en sus vacaciones caribeñas donde celebraban el cumpleaños de Kiko y las Navidades.

La polémica está en qué pasará con el pequeño de la familia. Cuando le preguntan a Kiko que pasará, ha querido dejar muy claro que "ahí no va a entrar". Y tampoco ha querido dar indicios de que hubiese una tercera persona. "Si es que la hubiese o si es que quisiesen dar la respuesta a esa pregunta, lo deberían decir ellos".

Entre tanto, su relación con Makoke sigue en el mismo punto y el hecho de que esté defendiéndola en los platós sobre todo los rumores de sus relaciones con celebrities como Julio Iglesias, hasta Brad Pitt, no es más que porque tiene razón. Kiko no quiere insinuar que lo haga por un trato especial, o porque las cosas estén cambiando. "La he defendido siempre, cuando la he tenido que defender y cuando ha dicho algo que no me ha gustado también se lo he dicho, pero es lógico que la defienda", comentaba. En cuanto a su relación con su hija Anita, y lo referente a aquellos mensajes que no le contestaba, todo eso no fue más que una fase, pero están bien.

Y, ¡ojo! ¿Sabes algo que también va muy bien y a Kiko no le importa reconocer con una sonrisa? Su relación con la chica morena misteriosa que le ha hecho recuperar la ilusión.

